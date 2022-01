Oehoe gespot in Gavere, "het was precies een kat met vleugels" 

In Gavere heeft een inwoner de voorbije dagen een oehoe gespot, dat is een grote en zeldzame uilensoort. Het was Brecht Maryns die de opvallende ontdekking in z'n tuin deed. De oehoe bleef er 2 dagen zitten. De vogel is niet geringd, het is onduidelijk of het om een ontsnapte oehoe gaat, of een die ergens illegaal werd vastgehouden.