"240 euro gestolen in twee uur tijd": digitaal zakkenrollen is niet moeilijk, al loop je wellicht snel tegen de lamp

De programmamakers van "Factcheckers" hebben naar eigen zeggen een andere ervaring: "We geloven graag dat bijvoorbeeld winkeliers een hele procedure moeten doorlopen als ze zich registeren. In ons geval hebben we simpelweg een goedkope betaalterminal besteld, enkele dagen later ontvangen en in een paar stappen gekoppeld aan het rekeningnummer van Britt - zonder contracten of uitgebreide identiteitschecks."

Een rekeningnummer was dus wel degelijk nodig: "Britts identiteit zou zo inderdaad snel aan het licht komen, dat klopt. We beweren niet dat het de béste manier is om fraude te plegen, maar factcheckten simpelweg dat het wel degelijk op die manier kan." Met andere woorden: je loopt wellicht snel tegen de lamp.