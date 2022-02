Zwaar ongeval in Helchteren, bestuurder 2 uur gekneld

Een automobilist reed ter hoogte van de werf van de fietsersbrug achteraan in op een vrachtwagen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de chauffeur uit het wrak van z’n wagen te halen. Uiteindelijk heeft de brandweer er meer dan twee uur over gedaan om de bestuurder uit z’n benarde situatie te bevrijden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Het ongeval is al het derde op drie dagen tijd in Noord-Limburg. Zaterdagavond plooide een wagen rond een boom in Lommel, een dag later liet een veertiger het leven na een ongeval met vluchtmisdrijf in Hamont-Achel.