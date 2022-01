102 Vlaamse scholen volledig dicht door corona, nog geen akkoord over versoepeling quarantaineregels

Er zijn op dit moment 102 scholen in Vlaanderen dicht door corona: 67 secundaire scholen en 35 scholen in het basisonderwijs. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gezegd in het Vlaams Parlement. Dat is een heel sterke stijging, want vorige week was er nog sprake van 19 gesloten scholen. Intussen is er nog geen akkoord over de versoepeling van de quarantainemaatregelen.