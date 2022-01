“Stiftgedichten”: wanneer schrijven letterlijk schrappen wordt

Docent Nederlandse literatuur Dera is enthousiast over het gebruik van stiftdichten op school. “Veel studenten en ook scholieren die aan de slag gaan met creatief schrijven en dat niet als passie hebben of dat vaak doen, die gaan heel snel blokkeren”, zegt Dera. “Als je hoort van: je moet nu een gedicht gaan schrijven, zelf woorden bedenken en dat op papier gaan zetten, dan raken mensen in de stress, zeker als daar tijdsdruk op zit. Dan denken ze: dat kan ik niet en dan slaan ze dicht en dan komt er niks op papier."

"Eigenlijk is het maken van stiftgedichten een heel mooie manier om het ijs te breken, omdat het talige materiaal er al is. Je moet er alleen zelf je route doorheen zoeken en er in ordenen. Dat is didactisch gezien heel sterk daaraan. Je kunt aan de hand van die stiftgedichten ook heel snel het gesprek op gang brengen over wat een gedicht eigenlijk is en wat we eigenlijk doen als we met poëtische taal bezig zijn: namelijk dat we dan een andere bril opzetten om naar woorden te kijken.”