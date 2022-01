"Nederlanders kunnen niet rekenen": waarom Antwerpen en niet Amsterdam de grootste zeesluis ter wereld heeft

Hoe komt het dat het water tussen Antwerpen en Amsterdam letterlijk en figuurlijk erg diep is? Smitz legt uit: "De Kieldrechtsluis is 17,8 meter diep ten opzichte van het Belgische ijkpunt TAW, gemeten bij laagwater in Oostende. De IJmuidensluis gaat 18 meter onder het Nederlandse nulpunt NAP. Maar je moet weten dat ons ijkpunt TAW 2,33 meter lager ligt dan het Nederlandse ijkpunt NAP. Dat is een gemiddelde van de Nederlandse getijden. De Kieldrechtsluis gaat dus dieper. Als je met die drie dimensies het totaalvolume berekent van hun nieuwe zeesluis, kom je op een minder grote zeesluis uit dan onze Kieldrechtsluis."