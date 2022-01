Omikron heeft familie: wat weten we al over de nieuwe variant BA.2?

Ook in Denemarken zijn er voorlopig weinig redenen tot bezorgdheid, zegt Anders Fomsgaard, viroloog bij het Statens Serum Institut in Kopenhagen. "BA.2 is momenteel goed voor ongeveer 65 procent van de besmettingen, terwijl BA.1 op de terugweg is", zegt hij. "We maken ons nog niet veel zorgen omdat we geen grote verschillen zien in leeftijdsgroepen, vaccinatiestatus, doorbraakinfecties en het risico op ziekenhuisopname. En ook, ondanks de sterke aanwezigheid van BA.2, zien we een daling van de ziekenhuisopnames."

Volgens Piet Maes is het onmogelijk om nu al te zeggen of BA.2 meer dan wel minder ziekmakend is. Wel zijn er indicaties dat BA.2 wellicht even besmettelijk is als BA.1, "al gaat het om een eerste, heel erg prille analyse." Diezelfde eerste prille analyse doet vermoeden dat BA.2 door zijn mutaties beter in staat is om immuniteit te omzeilen, en dat je na een besmetting met omikron ook nog besmet kan raken met BA.2.