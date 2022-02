Bart Swings blikt vooruit op Winterspelen in Peking: "Ik schaats zeker op even hoog niveau als 4 jaar geleden”

Het doel van Swings op de massastart kennen we al even: na zilver in Pyeongchang (Zuid-Korea) gaat hij nu resoluut voor goud. Dat kan volgens Swings zeker lukken, want de voorbereiding verliep goed. “Ik heb niet het gevoel dat ik minder goed ben dan vier jaar geleden. Integendeel, ik denk dat ik zeker op een even hoog niveau aan het schaatsen ben als destijds in Pyeongchang. Dus dat geeft wel vertrouwen”, vertelt Bart in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.