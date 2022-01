Bejaarde vrouw schuilt op zolder terwijl agenten 2 inbrekers betrappen in bergruimte onder trap in Mechelen

In Mechelen heeft een bejaarde vrouw de politie verwittigd dat er inbrekers in haar huis zaten aan de Fortuinstraat. Ze had gehoord hoe het raam op de benedenverdieping werd stukgegooid, en was naar de zolder gevlucht. De agenten vonden 2 mannen die zich verstopt hadden in een bergruimte onder de trap. De meerderjarige is aangehouden, de minderjarige inbreker is vrij maar kreeg van de jeugdrechter voorwaarden opgelegd.