Regel van vier verdwijnt, enkel besmette en zieke kinderen moeten thuisblijven: deze nieuwe regels gelden op school

De afgelopen dagen trok het onderwijsveld steeds luider aan de alarmbel. Meer en meer meer klassen en scholen moesten namelijk de deuren sluiten, waardoor ook veel niet-positieve leerlingen gedwongen thuis kwamen te zitten. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bevestigde dit in het Vlaams Parlement met de meest recente cijfers: er zijn momenteel 102 scholen in Vlaanderen gesloten door corona - 35 in het basisonderwijs, 67 in het secundair onderwijs. Vorige week waren er in totaal nog 19.