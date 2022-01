Blogster moet 3,5 miljoen euro betalen aan Amerikaanse rapster Cardi B in zaak rond laster

Volgens de Amerikaanse media postte de blogster op 14 maanden tijd minstens 23 video's over Cardi B, waarin ze onder meer verklaarde dat het ongeboren kind van de rapster een intellectuele handicap zou hebben en dat Cardi zich prostitueerde om geld te verdienen, herpes opliep en extasy en cocaïne nam.

De advocaat van Tasha K zei aan Variety niet akkoord te gaan met het vonnis en in beroep te gaan. Cardi B., afkomstig uit de Bronx in New York, is bekend voor nummers "Bodak Yellow", "I Like It" en "Money", en maakte in 2020 samen met Megan Thee Stallion furore met het nummer "WAP". De twee kregen vanuit conservatieve kringen ook veel kritiek vanwege het "controversiële thema" van het nummer.