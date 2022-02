Studenten in blokbar in voetbalstadion van Genk tellen af naar vakantie: “Skiën of huisje huren met vrienden”

Brecht Vaesen, student handelsingenieur (KU Leuven), zit intussen in zijn eerste masterjaar. “Als student heb ik nog van het tijdperk voor corona mogen proeven, al situeert de helft van mijn studie zich intussen in tijden van pandemie. Mijn examens lijden er niet onder, maar ik weet niet of dat komt omdat ik minder feest en dus meer studeer of omdat de proffen milder verbeteren. Ik kreeg mijn boosterprik in het midden van de examenperiode en heb daar wel last van gehad. Gelukkig had ik voor het examen dat daarop volgde iets meer tijd, anders was het vervelend geweest. Na de examens vertrek ik op skivakantie.”

