Brand in Gooreind bij Wuustwezel: de vlammen sloegen al uit het dak toen de brandweer aankwam

Rond middernacht ontstond er brand in een woning aan de Pastoor van Horenbeeckstraat in Gooreind, bij Wuustwezel. De zolderverdieping is uitgebrand en de rest van de woning heeft waterschade. Het huis is onbewoonbaar. Waarschijnlijk is de brand onstaan in de schouw van de kachel. De vlammen veroorzaakte ook een gat in het dak van de buren. Beide families moesten de nacht elders doorbrengen.