Busbouwer VDL in Roeselare haalt deadline bestellingen niet: "13 procent van personeel ziek door corona"

Deze week is het aantal afwezigheden nog gestegen bij VDL. Van de 650 personeelsleden is rond de 13 procent ziek door corona. Dat is een afwezigheidspercentage dat ze in het bedrijf nog niet hebben meegemaakt, ook niet in eerdere coronagolven. Peter Wouters, algemeen directeur van VDL in Roeselare, ziet bovendien nog een probleem: "We worden ook meer en meer getroffen door materiaaltekorten omdat de leveringstermijnen van grondstoffen maar blijven toenemen. Dus het is puzzelen om de productie op het normaal tempo draaiende te houden."