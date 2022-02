Café Du Pont in Maasmechelen gaat Nederlanders missen: “Maar we gunnen onze collega’s over de grens hun heropening”

In café Hotel Du Pont op de Pauwengraaf in Maasmechelen zijn de coronaversoepelingen in Nederland niet onopgemerkt voorbij gegaan. Sinds de horeca bij onze noorderburen op 19 december op slot ging, zochten veel Nederlanders ontspanning op in de grensgebieden. “Het is hier plots een pak rustiger, maar we gunnen onze buitenlandse collega’s absoluut hun heropening”, zegt uitbater Julia Abramidis.