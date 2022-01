CHECK: Neen, foto van agent met wafel in de hand dateert niet van de recente coronabetogingen  

Wat eerst opvalt, is dat niemand op het beeld een mondmasker of gezichtsbescherming draagt. Dat is voor agenten nochtans een richtlijn in deze tijden, zo vertelt een woordvoerder van de federale politie. Bovendien draagt de officier een uniform dat niet langer in gebruik is. "Al minstens tien jaar oud", klinkt het bij de federale politie. "Tenzij iemand voor de lol zijn oud uniform heeft aangetrokken, wat me vreemd lijkt, is dit dus een oude foto."

Bij de lokale politiezone Brussel-hoofdstad-Elsene bevestigen ze dat het om een gedateerd beeld gaat. Woordvoerster Ilse Van de keere schat dat de foto werd getrokken in de Tervurenlaan , dicht bij het Jubelpark en metrostation Merode waar zondag nog rellen plaatsvonden, en dat het om een betoging van ongeveer vijftien jaar geleden gaat. Van de keere laat weten de agent in kwestie gesproken te hebben, maar die wenste voor dit artikel niet te reageren of details vrij te geven over de precieze omstandigheden waarin de virale foto werd gemaakt.

De politiewoordvoerster stelt dat het beeld mogelijk vervalst is, maar dat kon VRT NWS niet vaststellen.