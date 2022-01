Blog - Na noodkreet van scholen: ministers beslissen straks over versoepeling van quarantaineregels in onderwijs

"Gevaccineerde kinderen zijn beter beschermd dan niet-gevaccineerde kinderen als ze besmet raken met het coronavirus. Dat blijkt uit twee buitenlandse onderzoeken die gisteren voorgesteld zijn tijdens een webinar aan het UZ Gent. Omdat het ziekteverloop bij kinderen doorgaans mild is, twijfelen veel ouders aan het nut van een vaccinatie.



“COVID-19 is bij het overgrote deel van de kinderen inderdaad een milde ziekte”, zegt professor Petra Schelstraete, gespecialiseerd in long- en infectieziekten (UZ Gent). Artsen maken zich vooral zorgen wanneer het virus tot MIS-C leidt. Dat is een ernstige ontstekingsreactie waarbij een opname in het ziekenhuis dikwijls noodzakelijk is.



"We weten dat MIS-C, met een incidentie van 1 op 3.000 à 4.000 infecties bij kinderen, toch wel ernstig kan verlopen. We weten ook dat ongeveer 60 à 70 procent van de covidgerelateerde opnames op intensieve zorg het gevolg zijn van MIS-C." Maar het vaccin is doeltreffend tegen MIS-C, zegt Schelstraete. Vaccinatie verlaagt de kans op MIS-C bij een besmetting met 90 procent. Twee studies daarover, een kleinschalig Frans onderzoek en een grootschalige Amerikaanse studie, kwamen tot een gelijkaardige conclusie.



"Dat is heel goed nieuws en toont het direct gezondheidsvoordeel van vaccinatie. Twijfelaars denken ook vaak aan de bijwerkingen die sommige kinderen krijgen. In de VS, waar al 8,7 miljoen kinderen met Pfizer zijn gevaccineerd, zijn amper 100 gevallen gemeld waarbij kinderen last hebben van koorts of moeten overgeven.



Vooral een ontsteking van de hartspier is zorgwekkend, vinden de onderzoekers. Echter: slechts 12 gevallen van myocarditis bij kinderen zijn gemeld, telkens milde gevallen. Die uiterst zeldzame frequentie doet de dokters besluiten dat de vaccins ook voor kinderen veilig zijn en de gezondheidswinst ruimschoots verantwoorden."



