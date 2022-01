Denemarken, VK en Ierland schaffen coronamaatregelen af: waarom kan dat bij ons (nog) niet? We duiken in de cijfers

We beginnen bij het aantal bevestigde besmettingen. Daar valt meteen op dat ze in het Verenigd Koninkrijk en Ierland voorbij de piek van de vijfde golf zijn. In het Verenigd Koninkrijk bereikten ze die piek al op 5 januari (met 2.681,4 besmettingen per miljoen inwoners), in Ierland keerde de trend op 9 januari (met 4.766,7 besmettingen per miljoen inwoners).

De besmettingscijfers in Denemarken nemen daarentegen nog elke dag toe. Het aantal besmettingen ligt er zelfs een stuk hoger dan in ons land (7.158,26 besmettingen per miljoen inwoners tegenover 4.381,26 op 25 januari), al kan dat ook deels verklaard worden door het grote aantal uitgevoerde tests in Denemarken. Maar hoe dan ook hebben we de piek van de vijfde golf allebei nog niet bereikt.