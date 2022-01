De wet van Godwin klopt niet (op Reddit): niet elke lange internetdiscussie draait uit op nazi's, Hitler of Holocaust

Die wet stelt dat 'naarmate een online-discussie langer wordt, de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi's of Hitler nadert tot 1'. Met andere woorden, hoe langer een discussie duurt, hoe waarschijnlijker een vergelijking met het Derde Rijk wordt, en als de discussie maar lang genoeg aansleept, wordt de kans op zo'n vergelijking 100 procent, wordt dat dus een zekerheid.

Ook vandaag, nu we al lang niet meer discussiëren via mailinglijsten of nieuwsgroepen, komen dergelijke vergelijkingen nog vaak voor, zei computerwetenschapper en podcaster op Nerdland Jeroen Baert in 'Nieuwe feiten' op Radio 1. Overigens niet alleen in discussie op internet, ook in discussies over de coronavaccinaties, tot in het parlement toe, komen dergelijke vergelijkingen vaak om de hoek kijken.

Een aantal Amerikaanse wetenschappers zaten in een tuin te praten over de wet en sommigen van hen verzuchten dat ze graag een groot genoeg corpus zouden hebben om de wet te kunnen testen, zo zei Baert. Waarop een van hen opwierp: "Wacht eens even, we hebben toch Reddit."

Reddit is een heel groot berichten- en discussieforum , waarop de verschillende fora gecategoriseerd zijn per onderwerp, de zogenoemde subreddits, en de onderzoekers hebben de laatste 2 jaar gedownload van de 12 grootste subreddits.

Dat zijn onder meer de subreddit politiek, de subreddit Donald Trump en de subreddit nieuws, dus je zou kunnen denken dat daar de laatste 2 jaar wel met wat nazi-termen gesmeten is, zei Baert, gezien wat er allemaal gebeurd is in de wereld. Zo werd dokter Fauci vergeleken met een nazidokter en het Covid Safe Ticket zou een nazipraktijk zijn.