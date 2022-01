Disney onder vuur voor nieuwe "Sneeuwwitje"-film: "Verhaal over 7 dwergen die samenleven in grot, is dat progressief?" 

Het is de bedoeling om weg te blijven van de stereotypes uit de oorspronkelijke film uit 1937. "We zullen de zeven personages op een andere manier benaderen. We zijn daarover in overleg met mensen die dwerggroei hebben", zegt Disney aan The Hollywood Reporter.

Disney komt wel vaker onder vuur te liggen omdat ze bepaalde personages te stereotiep brengen of te weinig oog hebben voor diversiteit. Maar het bedrijf werkt daaraan door zich te laten adviseren door mensen uit de gemeenschap waarover de film gaat.



Hun nieuwste animatiefilm "Encanto" kon op dat vlak op veel waardering rekenen. Die gaat over een Colombiaanse familie die in een betoverd huis woont. Colombia is een land met veel verschillende bevolkingsgroepen en Disney brengt in de film bewust de verschillende huidskleuren en haartexturen in beeld.