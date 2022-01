Dringend gezocht: leiding voor Antwerpse zeescouts voor kinderen met een beperking

De groep wilde begin dit jaar van start gaan. Er is alleen één probleem: ze vinden niet voldoende personen die leiding willen geven. “In een gewone scoutsgroep groeien leden uiteindelijk door tot leidinggevenden. Hier gaat dat niet, omdat we nieuw zijn. Bovendien is het niet altijd evident, omdat het hier over kinderen met een beperking gaat”, vertelt Criaco.