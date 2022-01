Honderden sinaasappelen gedumpt onder snelwegbrug in Maasmechelen

De politie zoekt uit wie de honderden sinaasappelen heeft gedumpt in Maasmechelen. "We hebben daar in Maasmechelen een speciaal team voor," vertelt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). "Die medewerkers zijn bereid om in de vuiligheid die mensen achterlaten toch op zoek te gaan naar mogelijke aanknopingspunten en dat is hier ook gebeurd."