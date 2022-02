Eerstelijnszone regio Deinze voert campagne rond de medische fiche: "Om risico's en nutteloze hospitalisaties te vermijden"

Sint-Janskruid is vrij te koop bij de apotheek, en is op zich onschuldig. Mensen nemen het soms als ze zich wat depressief voelen. "Maar als ze al antidepressiva nemen, kunnen ze toxische verschijnselen krijgen, en dat kan leiden tot het serotoninesyndroom, dat soms heel gevaarlijk kan zijn", zegt Matthijs. "Nog een voorbeeld is het supplement Gingko Biloba, dat mensen soms nemen om het geheugen wat te verbeteren. Maar als je stollingsmiddelen neemt, kan die combinatie tot onverwachte bloedingen leiden. Als je een medicatieschema hebt waarop alleen de voorgeschreven medicatie staat, zonder de supplementen, is niemand hiervan op de hoogte, en kan je niets weten over de risico's. Daarom willen we de huisartsen en apotheken samen die schema's laten opstellen. Want sommige mensen kopen supplementen achter de rug van hun huisarts, en blijven dan in het ongewisse. "