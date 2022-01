Ex-gokverslaafde ontgoocheld na verkoop Bpost-krantenwinkels aan Golden Palace: "Verlaagt drempel om te gokken"

Dat vreest ook ervaringsdeskundige Dirk De Troy. Tien jaar lang kampte hij met een gokverslaving, maar intussen is hij al zes jaar in herstel, begeleidt hij anderen bij hun verslaving en geeft hij lezingen over het thema aan onder meer scholen. "Ik ben ontgoocheld in de regering omdat zij net preventie willen aanbieden voor mensen met een gokverslaving", vertelt hij in "Laat". "Er zijn al een paar stappen gezet in de goede richting: de wetgeving is veranderd, de limieten om in te zetten zijn verlaagd en er is ook minder reclame op tv te zien." De verkoop van Bpost aan Golden Palace druist dus volgens De Troy in tegen alle pogingen die de overheid al deed om gokverslavingen aan te pakken.