Geld geven aan een kersverse moeder stimuleert de hersenen van haar baby

We kenden al wel de negatieve versie hiervan, zei De Bruyckere. We wisten al dat als een kind geconfronteerd wordt met heel veel stress in het gezin, als de moeder veel stress heeft, als er onzekerheid is over het inkomen, dat die toxische stress, die besmettelijke, langdurige stress een negatieve invloed kan hebben op het kind.

Dat is ook niet zo moeilijk te begrijpen, aldus De Bruyckere, als je je zorgen maakt over je financiële toestand, ga je misschien ook wel wat kortaf zijn omdat je misschien niet goed slaapt, en dan ga je dat ook misschien zien in de manier waarop je met je kinderen omgaat.

En zelfs bij een baby'tje van een jaar of jonger speelt dat mee. Het gaat immers over aandacht, zei hij, het gaat over contact met het kind, het gaat over veel elementen. Zo zien we hoe belangrijk taalinteractie ook op die jonge leeftijd kan zijn, maar daarvoor heb je ook een stuk 'piece of mind' nodig. En hier hebben we een aanwijzing dat men op deze manier - door het extra geld - wellicht een stukje gemoedsrust kan geven, gemoedsrust die zich vertaalt in de ontwikkeling van het kind.