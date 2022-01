Enige gemeenteschooltje in Berlare verdwijnt niet: "Ouders moeten niet ongerust zijn"

Het gemeentebestuur is nog aan het onderhandelen over de eventuele overname met het gemeenschapsonderwijs. Het bestuur verzekert dat het kleine schooltje zal blijven bestaan en zelfstandig zal blijven. Ook voor de ondersteuning en zorg voor de kinderen is er genoeg aandacht vanuit het GO!-onderwijs, verzekert schepen Van Boven. Afgelopen middag was er een overleg met de schoolraad over de voorlopige plannen. "De leerkrachten en de vakbonden waren daarop aanwezig. De ouders moeten nog geïnformeerd worden hiervoor."