Amerikaanse zeearend ontsnapt tijdens training en gespot in streek rond Wichelen en Berlare

Verbeelen vindt het zelf geen goed idee om wilde dieren te houden als huisdier: "Of dat nu een tijger, een olifant of een Amerikaanse zeearend is, die dieren horen, wat mij betreft, in het wild en niet in een kooi."

Amerikaanse zeearenden durven al eens te ontsnappen: in Landen in Vlaams-Brabant vloog er in juli vorig jaar ook één rond. Die was toen ontsnapt uit een show in Duitsland.