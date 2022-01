Geen gestruikel meer in Laarne: eigenaars elektrische wagens krijgen gratis kabelgoten van de gemeente

Die kabelgoten worden aangeboden aan eigenaars van elektrische wagens die niet anders kunnen dan de kabel op straat te leggen. Als je een garage of een oprit hebt, is dat geen probleem en ligt die niet in de weg van passanten. Maar als de wagen gewoon op straat staat en je moet die opladen, wat dan? Met de kabelgoot gaat de kabel gewoon van in de woning onder de tegels naar de auto. En zo ligt de kabel in niemands weg. Niemand zal erover vallen.