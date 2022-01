Welke vogels fladderen in jouw tuin? Doe mee met het Grote Vogeltelweekend

Andere soorten nemen in aantal af, zoals de kauw. "Die zat al lang op een hoogtepunt, en mensen zagen dat wel eens als een plaag, maar dat is nu voorbij. Zo zie je dat de natuur dat zelf op een natuurlijke manier afbouwt," aldus Driessens. Ook de huismus verliest de strijd een beetje. Nochtans was dat vorig jaar de meest getelde vogel. "Maar we zien ze meer en meer apart of in kleinere groepjes, in plaats van een grote groep. De huismus heeft eigenlijk grote groepen nodig om zich in stand te houden".