Ziekenhuis in Boston weigert harttransplantatie aan niet-gevaccineerde man

Volgens het platform had de weigering van het vaccin door de patiënt ook te maken met zijn angst voor een hartontsteking, wat in zeldzame gevallen in verband wordt gebracht met het vaccin. Maar het Amerikaans centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (CDC) zegt dat zo'n hartontsteking "zeldzaam" en "tijdelijk" is. Het CDC beveelt net een COVID-19-vaccin aan bij mensen die onder meer een orgaantransplantatie moeten ondergaan. Ook de mensen in de directe omgeving van de patiënt worden aangeraden om zich te laten vaccineren.