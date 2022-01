Hoge boetes voor 15 malafide vogelverkopers: "Ze vingen en verkochten beschermde sijzen, putters en kruisbekken"

Vijftien vogelhouders uit heel Vlaanderen hebben een zware boete gekregen omdat ze illegaal wilde vogels vingen en verhandelden. Het gaat om een administratieve sanctie opgelegd door het Departement Omgeving na vaststellingen van inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos. In totaal werden voor 53. 875 euro aan boetes opgelegd, de hoogste bedraagde 9.600 euro. In de provincie Antwerpen was zelfs een erkende dierenhandel betrokken bij de zaak.

De inspecteurs vonden niet reglementair geringde vinken, putters, ernstig bedreigde barmsijzen, zeldzame sijzen, en kwetsbare kruisbekken. Ook de kneu, de patrijs, de spreeuw en de kramsvogel kwamen in grote getalen in kooien terecht. De inspecteurs vonden kooien, netten en verboden veerklemmen waarmee de handelaars de vogels vingen. (Zie foto's hieronder). Er werd ook grootschalige fraude met vogelringen vastgesteld. Bij twee vogelhouders was er bovendien sprake van dierenleed. Beschermde vogels hadden nog maar één poot en liepen over hun dode soortgenoten in dezelfde kooi.