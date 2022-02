6 arrestaties in onderzoek naar internationale drugssmokkel in Antwerpse haven

De drugsafdeling van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft 8 huiszoekingen uitgevoerd in een groot onderzoek naar internationale drugssmokkel. Daarbij zijn 6 jonge mannen zijn aangehouden. 4 van hen werken in de Antwerpse haven.

Het gaat om een criminele bende die aangestuurd wordt door een man die in Dubai zou verblijven. Speurders konden twee jaar geleden al versleutelde berichten uit het drugsmilieu kraken in het Sky ECC-dossier. Zo kwamen ze de bende op het spoor. De bendeleden haalden in de Antwerpse haven drugs uit een Zuid-Amerikaanse container. Daarna brachten ze de drugs over naar andere containers om de douanecontroles te ontlopen.