Infobeurs moet lerarentekort in Brussel terugdringen: "Brussel schrikt potentiële leerkrachten af"

Het onderwijs in Brussel kampt met een gigantisch lerarentekort. Uit een interne analyse van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2021 blijkt dat zes op de zeven Brusselse scholen openstaande vacatures hebben. Vandaag wordt er daarom een infobeurs voor potentiële leerkrachten georganiseerd. Met de infobeurs wil minister Sven Gatz (Open Vld) iedereen die op dit moment aan de slag is in de privé-sector of bij de overheid, maar een stap naar het onderwijs overweegt (zogenaamde zij-instromers), gerichter informeren. Het is één van de acties die Gatz onderneemt om het lerarentekort in Brusselse scholen aan te pakken.

"Er is een serieus tekort aan leerkrachten", vertelt Serge Widaert, zelf leerkracht in het vijfde en zesde leerjaar in de Champagnat basisschool in Schaarbeek. Volgens Widaert schrikt het werken in een stad als Brussel veel potentiële leerkrachten af, of haken leekrachten af omdat het zo anders werken is. "Er zijn in het Brussels onderwijs moeilijkheden die je elders niet hebt, zoals de taalachterstand bij veel leerlingen. Dat vraagt veel aandacht om dat bij te benen. Je geeft niet gewoon je les, maar probeert ook voortdurend om hun woordenschat zo breed mogelijk te krijgen." Hoewel het volgens Widaert de laatste jaren gebeterd is, blijft ook het contact met de ouders hierdoor moeilijk.