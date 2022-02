Gouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant waarschuwen: "Ingrepen nodig om nieuwe wateroverlast in Demerbekken te voorkomen"

De bestrijding van de wateroverlast in juli had ook beter aangepakt kunnen worden, vindt Lantmeeters. "Nu hebben we op het moment zelf moeten improviseren. Voor de Maas bestaat daar een draaiboek over. Bij bepaalde waterstanden worden bepaalde acties ondernomen. Zo'n plan zou ook nuttig zijn voor het Demerbekken. We moeten op voorhand weten welke maatregelen we op welk moment zullen nemen"