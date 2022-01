INTEGRAAL: lees hier de reactie van Aldi op de "Pano"-reportage over kippenvlees

"Bij ALDI hechten we het allergrootste belang aan voedselveiligheid en de kwaliteit van onze producten. Ondanks onze strenge lastenboeken en regelmatige controles is het betrokken product, buiten onze wil om, in onze winkelrekken beland.

Daarom hebben we op vrijdag 21 januari onmiddellijk actie ondernomen en alle loten van het betrokken product, de Tupelo diepvrieskippenworst, uit onze winkelrekken gehaald.

De controles bij onze vlees- en vleeshoudende producten zijn streng en verlopen volgens een risico-gebaseerde aanpak om doelgerichte controles uit te voeren. Indien we tijdens een controle de minste afwijking zien, grijpen we steeds gepast in. Vertrouwen en kwaliteit zijn sleutelwoorden voor ALDI.

Deze controles gelden voor elk stuk vlees, ongeacht de origine. Bij ALDI geven we de voorkeur aan lokale leveranciers. Daarom is nagenoeg al ons vers vlees van Belgische origine.

Naast de veiligheid van onze producten, is traceerbaarheid een belangrijke pijler in onze visie op kwaliteitsvlees. Met de ALDI Transparency Code (ATC) is ALDI een absolute voortrekker in België. Het is de verantwoordelijkheid van onze leveranciers om iedere schakel in de keten correct weer te geven zodat wij onze klant juist kunnen informeren over het product. In dit geval was de informatie in de betrokken ATC-code onvolledig. ALDI tilt hier zwaar aan en analyseert grondig alle ATC-codes uit zijn volledig assortiment om deze situatie in de toekomst te vermijden.

ALDI heeft beslist om de samenwerking met Chicken Masters op te schorten in afwachting van de resultaten van verder intern onderzoek."