Justitieminister Van Quickenborne over rellen na betoging: "Met plaatsverbod kan je preventief optreden"

Daarom pleit Van Quickenborne voor een plaatsverbod voor de ergste relschoppers, zoals dat nu gebeurt bij voetbalhooligans. "We moeten vermijden dat een kleine minderheid die betoging kaapt. Met een plaatsverbod tegen dat soort relschoppers kan je preventief optreden om te vermijden dat ze deelnemen aan dat soort betogingen. Een plaatsverbod is een nuttig instrument. Daar moeten we nationale afspraken over maken. Het is een krachtig instrument om te vermijden dat justitie telkens na de feiten komt ", besluit de Justitieminister.