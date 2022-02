Leuvense leerlingen weigeren vanmiddag bus te nemen uit protest tegen slechte dienstregeling: "Dan maar te voet naar huis"

Onlangs werd duidelijk dat de lijnbussen vanuit Leuven naar Lubbeek op woensdagmiddag vertrekken nog voor de scholen uit zijn. Daardoor moeten leerlingen lang wachten op een volgende bus en doen ze soms wel twee uur over een afstand van 11 kilometer. "We willen dat de bussen beter afgestemd zijn op de uren van de school", zegt leerling Silke. "Nu is het zo dat de bus te vroeg komt, waardoor we die missen en een uur moeten wachten op de volgende bus. Als die eerste wat later zou komen, zou er geen probleem zijn."