Levensverhalen uit de Westhoek worden "levende boeken": "Moet van inwoners minder binnenfretters maken"

Er wordt wel eens gezegd dat de Westhoek een streek is van binnenfretters. Mensen lopen er niet zo snel te koop met hun problemen of emoties. Daar wil de bibliotheek van Poperinge in samenwerking met Avansa Oostende-Westhoek en het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart Ieper iets aan doen.

Op zaterdag 12 februari is er een "Levende Bibliotheek". 12 mensen kruipen er met hun levensverhaal in de huid van een "levend boek". Ze zullen in de bib getuigen over verlies, geluk, ziekte, hoop en herstel. Thema's zoals leven in armoede, kindermisbruik, kanker en een alcoholverslaving komen onder meer aan bod. Ook een bewoonster van een woonzorgcentrum en een bioboer met op het eerste gezicht minder zware verhalen komen vertellen over de vooroordelen waarmee zij kampen.