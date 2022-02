Lichtervelde breidt voorzorgsmaatregelen uit na PFAS-vervuiling

Eind vorig jaar deed de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een eerste onderzoek van de bodem rond de brandweerkazerne in de Beverenstraat in Lichtervelde. De bodem bleek vervuild te zijn met PFAS als gevolg van blusoefeningen. De chemische stof werd vroeger gebruikt in het bluswater van de brandweer en is zo in de bodem terechtgekomen. PFAS is schadelijk voor de gezondheid van mensen die daar langdurig aan blootgesteld zijn.

Eind vorig jaar kregen omwonenden in een straal van 100 meter rond de kazerne het advies om geen grondwater meer te gebruiken. Ze eten beter ook geen zelf gekweekte groenten. Nu wordt die perimeter uitgebreid naar 500 meter omdat er ook hoge concentraties gemeten zijn rond een oude oliefabriek waar het eens stevig heeft gebrand.

Schepen van leefmilieu Steven Bogaert (CD&V) zet de adviezen op een rij: "Drink geen water dat uit grondwaterputten komt. Gebruik het ook niet voor koffie, thee of ijsblokjes. Het is ook niet geschikt om te sproeien in de moestuin of om zwembaden te vullen. Je kan het wel gebruiken om de auto te wassen, het toilet door te spoelen, de oprit af te spuiten en planten water te geven."

De afvalstoffenmaatschappij OVAM is nog bezig met een tweede bodemonderzoek. Dat moet binnenkort meer duidelijkheid brengen.