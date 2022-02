Lommelse bakker vindt "Arthurbrood" uit om pasgeboren kleinzoon te eren

Vanaf vandaag ligt tussen al het andere brood bij bakkerij Ulenaers in Lommel ook "Arthurbrood", of "een Arthurke", zo staat te lezen in Het Belang van Limburg. "Op 14 januari ben ik grootvader geworden", vertelt een trotse en kersverse opa. "Ter ere daarvan en omdat mijn zaak vandaag 30 jaar bestaat, heb ik een nieuw brood ontworpen."

Het "Arthurke" is een donker vezelrijk brood met granen. "Je wordt er heel sportief en vrolijk van", belooft de bakker. "Dat is bij mijn kleinzoon ook zo, alleen zou ik hem graag eens vastpakken." Arthur en zijn ouders wonen namelijk in Duitsland. "Binnen twee weken gaan we hem wel bezoeken. Dan neem ik 'zijn' brood zeker mee!"