Minister De Sutter wil meer maatwerkbedrijven inschakelen voor de overheid

De federale overheid gaat de komende jaren meer maatwerkbedrijven inschakelen. Dat zijn bedrijven waar mensen met een beperking, een arbeidshandicap of langdurig werklozen werken. Nu vallen maatwerkbedrijven vaak uit de boot voor het leveren van goederen of diensten aan de federale overheid. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil daar verandering in brengen.