Man (58) kritiek na val in werkput aan Korenmarkt in Izegem

Het slachtoffer was gisteravond met een vriend iets gaan drinken en was te voet op weg naar huis. Op de Korenmarkt in Izegem liepen ze over enkele houten platen boven een opengebroken trottoir. Daar verloor de man die vrij slecht te been is, het evenwicht en duikelde naar beneden. Anderhalve meter dieper kwam hij met zijn gezicht in de modder terecht.