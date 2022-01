Bedrijf uit Mechelen onderzoekt of lichaamstemperatuur van 41,5 graden kankercellen kan helpen te vernietigen

De iets lagere temperatuur van 41,5 graden zou net niet schadelijk zijn voor het normale weefsel, maar wel voor de tumorcellen. "Er is een smalle zone waarin tumorcellen wel gevoelig zijn voor warmte en normale cellen nog niet. Om daar precies in te zitten, hebben we een toestel ontwikkeld, een soort couveuse. De patiënt wordt daarin onder volledige narcose gebracht en de couveuse wordt met warme lucht opgewarmd", zegt Bogers.

De temperatuur van de patiënt wordt vervolgens op een opmerkelijke manier gemeten: "Daarvoor moeten we een soort thermometer inbrengen in de lever. Dat is de meest nauwkeurige manier om de kerntemperatuur van iemand te meten."