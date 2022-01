Brussels minister Gatz wil fonds dat nu ook sociale woningen bouwt gebruiken voor nieuwe metrolijn

Zelfs wanneer Gatz zou beschikken over dat volledige Belirisfonds van 125 miljoen euro zal dat bedrag niet volstaan om de werken aan de nieuwe metrolijn te financieren. "Dat is de echte discussie", zegt de minister daarover. "Toen de metro open ging in 1976 waren er 900.000 Brusselaars en twee metrolijnen, ondertussen zijn we met meer dan 1,2 miljoen en is die derde lijn gewoon nodig. Het Belirisfonds zou die kosten kunnen verlichten, maar er zullen ook besparingen moeten gebeuren en ook het debat over de slimme kilometerheffing is nog niet van de baan", besluit Gatz.