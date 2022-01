Nederlandse rapper Ali B., die aangeklaagd is voor zedenfeiten, stopt voorlopig met al zijn professionele activiteiten

De vrouw vertelt dat ze pas later heeft beseft wat haar precies overkomen is. "Daarvoor leek het gewoon alsof het mijn eigen schuld was. Ik ben meegegaan, ik heb geen neen gezegd. Ik moet er maar mee omgaan. Voor mij was het niet duidelijk dat het misbruik was. Ik vind het moeilijk om het verkrachting te noemen, maar dat is het wel."