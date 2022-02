Nieuw "Charlottebos" in Koekelare herdenkt verkeersslachtoffers

In het bos werd een troostplek ingericht waar nabestaanden van verkeersslachtoffers een herdenkingssteentje of een ander voorwerp kunnen nalaten in een uitgeholde boomstam. "Er werd ook een houten zit-/ligbank voorzien waarop hartjes "gecarved" werden. Het gaat om het hartje dat Charlotte in haar agenda getekend had en dat intussen voor ons en voor vrienden en familie een herdenkingssymbool is geworden voor onze dochter", voegt de mama van Charlotte eraan toe. "Dat hartje werd samen met haar naam in haar eigen handschrift opgenomen op de houten sleutelhangers die onder de vrijwilligers werden verdeeld. We willen dat Charlotte niet vergeten wordt en willen ook de boodschap uitdragen dat alcohol en drugs niet thuishoren in het verkeer, want het is er nog te vaak aanwezig."