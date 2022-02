Nieuwe bestemming gezocht voor oud zwembad Spiere-Helkijn

Het is 65 jaar geleden dat nog iemand in het oude openluchtzwembad van Spiere-Helkijn gezwommen heeft. In 1935 werd er aan de monding van de Spierebeek in de Schelde een waterzuiveringsstation gebouwd dat het vervuilde water uit Noord-Frankrijk moest zuiveren. Het gebruikte proces was niet efficiënt en het station werd omgebouwd tot een van de eerste openluchtzwembaden van België. In 1958 verdronk een zwemmer en werd het zwembad gesloten. Het gebouw en zwembad raakten in onbruik en stonden te vervallen.

De site werd begin de jaren 2000 overgekocht door de gemeente Spiere-Helkijn, de gemeente verkocht het dan op haar beurt in 2020 door aan de intercommunale Leiedal. Zij zoeken nu een partner voor de herbestemming en uitbating van de plaats. Geïnteresseerden moeten dan wel een concessie van 9 jaar afsluiten. Kortere termijn is niet haalbaar omdat er te veel kosten gemaakt moeten worden.