Nieuwe datum voor Filmfestival Oostende: start op 4 maart

Dankzij de coronabarometer is er voor de organisatoren nu genoeg perspectief om filmfans in maart naar Oostende te lokken. Dat is een instrument met drie kleuren - geel, oranje en rood - dat de politiek zal gebruiken om de coronamaatregelen te versoepelen of te verstrengen, afhankelijk van de ziekenhuiscijfers. Momenteel starten we in het kleur rood en mogen de zalen tot 70 procent gevuld worden.

Het volledige programma zal op 1 februari te zien zijn op de website van het festival. Dan start ook de ticketverkoop. Door de nieuwe datum werd het filmprogramma van de 14de editie licht aangepast en schuift openingsfilm Nowhere van Peter Monsaert mee op. Enkele films hadden al een release gepland in februari en werden vervangen door nieuwe titels.

Het is de eerste keer dat het filmfestival in het voorjaar plaatsvindt. De editie van vorig jaar stond ook al in januari gepland, maar kon toen ook niet doorgaan. Master van het festival Koen De Bouw koos als thema mentale gezondheid.