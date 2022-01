Ondanks kritiek toch trajectcontroles door privéfirma in Bilzen: "In belang van de verkeersveiligheid"

Burgemeester Johan Sauwens van Bilzen (Trots op Bilzen) blijft er bij dat het een goede en correcte overeenkomst met TAAS is. "Als we bijvoorbeeld een weg willen versmallen, dan kunnen we dat gewoon doen. We hebben de volledige autonomie om dat te doen, alleen staat er in het contract dat we dat moeten overleggen met het bedrijf. Als we van een verbindingsweg een doodlopende straat zouden maken, dan is dat een punt van overleg want zij hebben daar wel een investering gedaan."