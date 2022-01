46 ongevallen aan spoorwegovergangen vorig jaar: confronterend filmpje toont waarom je meteen 112 moet bellen

Ondanks herhaalde sensibiliseringscampagnes en controleacties zit er niet meteen verbetering in de cijfers over ongevallen aan overwegen. Het aantal ongevallen ligt de laatste jaren steeds in dezelfde grootteorde (behalve in 2020, toen er wegens corona minder voertuigen waren op de wegen en er minder treinen reden). En ook het aantal doden varieert weinig: in 2021 vielen er voor de vierde keer in vijf jaar negen doden te betreuren.